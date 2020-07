Montevarchi, primo appuntamento con la rassegna di musica classica con un concerto lirico

Prende il via martedì 7 luglio alle ore 21.15 al Chiostro di Cennano, la stagione estiva organizzata dal Comune di Montevarchi in collaborazione con il mondo associativo culturale del territorio dal titolo “Montevarchi Estate 2020”. L’evento che apre questa stagione fa parte della Rassegna di musica classica, realizzata in collaborazione con l’Associazione Montevarchi Musica per la direzione artistica del Maestro Primo Oliva. Si svolgerà un concerto lirico che vedrà come protagonisti Elena Tereshchenko, soprano e Lorenzo Masoni, pianoforte che si esibiranno in musiche di Loncavallo, Verdi, Gershwin, Poulenc, Puccini, Piaf, De Curtis, Chopin, Weill, Lara, De Capua.

Elena Tereshchenko (Mosca, 1989) all’età di 6 anni inizia lo studio del pianoforte e del canto e a 18 anni è selezionata ad entrare nella prestigiosa Accademia di Musica “E. Gnessin” di Mosca. Trasferitasi in Italia, nel 2016 si laurea col massimo dei voti e la lode nella classe del M° G. Fabbrini. Protagonista in numerosi progetti del conservatorio, nel 2018 è protagonista al Festival Internazionale Suoni Inauditi di Livorno con V. Barbieri e il M° G. Micheli nella prima assoluta di “Salmo XLIII” di M. Messieri, e al Festival Internazionale Forfest a Kromeriz col duo SoliPse. Nel 2018 e nel 2019 partecipa alla Biennale di Venezia, Festival Internazionale di Musica Contemporanea.

Lorenzo Masoni (1996) ha iniziato lo studio del pianoforte a 5 anni. Nel 2008 ha vinto il primo premio assoluto nel Concorso Internazionale “Toscana Classica”. Nel 2018 si è diplomato in pianoforte al Conservatorio “Luigi Cherubini” di Firenze con Giovanna Prestia col massimo dei voti e la lode. Dal 2018 studia come Maestro collaboratore e Pianista accompagnatore con Marco Bargagna. Come Maestro sostituto ha preso parte in produzioni in Italia e all’estero. Nel 2019 è stato pianista accompagnatore della XXII edizione del Concorso Internazionale per Cantanti Lirici “Città di Alcamo”.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito. Viste le norme sul distanziamento fisico, il numero definito dei posti a disposizione e l’obbligo di registrazione dei partecipanti, è consigliabile la prenotazione, per evitare di non poter accedere allo spettacolo. Si consiglia anche di presentarsi all’ingresso del luogo dove si svolgerà lo spettacolo con anticipo per poter effettuare tutte le verifiche necessarie per l’accesso alla sala (controllo temperatura, rilascio nominativi, pulizia delle mani). L’accesso alla sala avverrà con l’obbligo dell’utilizzo della mascherina (che potrà essere tolta una volta giunti al posto a sedere).

Le prenotazioni si possono effettuare:

– online presso il sito del comune di montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it aprendo in home page la news “Montevarchi Estate 2020 ecco il programma”

– presso la pagina Facebook del comune nello spazio dedicato agli eventi di Montevarchi Estate 2020, nello specifico evento che interessa cliccando sul link nello spazio dedicato ai biglietti

– inviando una mail a: [email protected]

– telefonando al numero 055.9108212 (dal lunedì al venerdì ore 8.30 – 13.30 e martedì e giovedì ore 15.30 – 17.30).