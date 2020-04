Montevarchi, prorogati i termini per l’asta di alienazione di alcuni immobili di proprietà del comune

Sono stati prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle offerte riguardanti il bando relativo all’alienazione di alcuni immobili di proprietà, in ottemperanza alla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 109 del 19/12/2019. la nuova scadenza è fissata per il18 maggio alle ore 12.30

L’asta è suddivisa nei seguenti lotti di immobili con i seguenti prezzi a base d’asta:

01 Terrazza – piazza Vittorio Veneto € 90.000,00;

02 Ex Scuola Elementare di Moncioni. € 185.000,00;

12 Terreno – Via Chiantigiana € 2.820,00;

18 Terreno – Via Brenta € 3.360,00.

Pertanto il giorno 19.05.2020 alle ore 10.00 in Montevarchi presso l’ufficio U.O.A. Coordinamento predisposizione e controllo delle procedure di gara posto in Piazza Varchi, 5 si svolgerà l’Asta pubblica, con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, secondo le modalità previste dalla legge e l’aggiudicazione sarà pronunciata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più alta rispetto alla base d’asta.

La modalità di apertura buste prevede che i partecipanti devano collegarsi ad una piattaforma telematica per prendere parte in modo virtuale all’asta e non presentarsi fisicamente.

Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’ufficio protocollo posto presso l’URP (Urban Center via dei Mille, 7) entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.30 del giorno 18 maggio 2020 a pena di esclusione.

Tutte le relative informazioni, con le modalità di partecipazione all’asta sono disponibili sul sito del comune, cliccando in home page su bandi e concorsi, alla voce bandi e “avviso d’asta alienazione immobili di proprietà comunale”.