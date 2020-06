Montevarchi, pubblicato il bando per assegnare contributi ad integrazione del canone di locazione

Fino al 29 luglio è possibile presentare domanda per partecipare al bando unico per l’assegnazione di contributi ad integrazione del canone di locazione. E’ infatti stato pubblicato il bando dove sono indicati tutti i criteri per l’accesso al contributo, le modalità e la relativa modulistica che permettono di poter presentare la domanda che è possibile presentare in uno dei seguenti modi: tramite email tradizionale alla casella di posta elettronica: [email protected] (limitare la dimensione degli allegati a max 5 MB); tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) alla PEC del Comune di Montevarchi: [email protected] (limitare la dimensione degli allegati a max 5 MB).

Il bando e la relativa modulistica sono consultabili e scaricabili dal sito internet del Comune di Montevarchi www.comune.montevarchi.ar.it nello spazio bandi e concorsi, a partire dal 29 giugno. Presso gli Uffici “Incomune” di Montevarchi e Levane è possibile anche ritirare copia del bando, i modelli relativi alla presentazione della domanda e ricevere informazioni sulla sua compilazione.

Per qualunque informazione o richiesta, gli interessati possono rivolgersi: all’Ufficio Casa (tel. 055 9108284), il martedì e il giovedì, ore 9,00-13,00 e 15,30-17,30; all’Ufficio InComune, dal lunedì al sabato, ore 8,30-13,30, il martedì e il giovedì anche ore 15,30 – 17,30 anche attraverso il servizio chat online o telefonando al numero 0559108246 (durante l’orario di apertura dell’ufficio).