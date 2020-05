Montevarchi, pubblicato il bando per il Pacchetto Scuola per l’anno scolastico 2020 – 2021

E’ stato pubblicato sul sito del Comune l’avviso relativo al Pacchetto Scuola per l’anno scolastico 2020/2021.

Le domande dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale entro il prossimo 30 giugno. Le forme di agevolazione sono rivolte agli studenti residenti nel Comune di Montevarchi con età non superiore a 20 anni (cioè fino a 20 anni e 364 giorni) che:

– attualmente frequentano la classe V della scuola primaria e che si iscrivono, per l’anno scolastico 2020-2021, al 1° anno di una scuola secondaria di primo grado;

– sono iscritti, per l’a.s. 2020-2021, ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali;

– sono iscritti per l’a.s. 2020-2021 a percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.

Il requisito economico prevede che l’Indicatore economico equivalente (ISEE) familiare non siasuperiore all’importo di euro 15.748,78 (tale requisito non si applica per gli studenti diversamente abili con handicap riconosciuto ai sensi dell’art.3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104 o con invalidità non inferiore al 66%).

Il modulo di domanda è scaricabile dal sito del Comune di Montevarchi (http://www.comune.montevarchi.ar.it/bandi-e-concorsi ); deve essere firmato e deve essere allegata copia del documento d’identità del sottoscrittore.

Deve essere riconsegnato entro e non oltre il 30 giugno 2020 seguendo una delle seguenti modalità:

➢ consegnato a mano in via Cennano n.163 a Montevarchi nelle seguenti date e orari; mese di maggio: giovedì 21, giovedì 28 e sabato 30 dalle ore 9 alle ore 12; mese di giugno: giovedì 4, giovedì 11, giovedì 18 e sabato 13 dalle ore 9 alle ore 12

➢ consegnato a mano presso URP di Levane in via Leona n.118 nelle seguenti date e orari: mese di maggio mercoledì 20 dalle ore 9 alle ore 12; mese di giugno mercoledì 3 e mercoledì 17 dalle ore 9 alle ore 12

➢ inviato da email tradizionale alla casella di posta elettronica:

[email protected] (limitare la dimensione degli allegati a max 5 MB).

➢ inviato da PEC (Posta Elettronica Certificata) alla PEC del Comune di Montevarchi: [email protected] (limitare la dimensione degli allegati a max 5 MB)

Prima di inviare la domanda si consiglia di prendere visione del bando disposnibile su http://www.comune.montevarchi.ar.it/bandi-e-concorsi

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio scuola a uno dei seguenti numeri: 055.9108340 – 055.9108227 – 055.9108291