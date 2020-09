Montevarchi: referendum costituzionale ed elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020

Tutto pronto a Montevarchi per le consultazioni per il Referendum Costituzionale e le elezioni regionali del 20 e 21 settembre. La macchina dell’ufficio elettorale sta lavorando a pieno regime per garantire a tutti i cittadini il diritto al voto. Confermati tutte le sedi dei seggi elettorali negli stessi edifici degli anni passati.

L’ufficio elettorale posto in piazza Varchi, 5 presso la sede del Palazzo Comunale, sarà aperto per il rilascio delle tessere con il seguente orario: venerdì 18 settembre fino alle ore 18.00; sabato 19 settembre dalle ore 9.00 alle ore 18.00; domenica 20 settembre dalle ore 7.00 alle ore 23.00; lunedì dalle ore 7.00 alle ore 15.00. Anche l’ufficio Urp di Levane sarà aperto per il rilascio delle tessere elettorali: domenica 20 settembre dalle ore 10.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00; lunedì 21 settembre dalle ore 12.30 alle ore 15.00.

Si ricorda che nel rispetto della norrmativa anticovid è necessario presentarsi al seggio con la mascherina indossata. L’attesa del proprio turno sarà effettuata nel resede della scuola. Prima di accede all’interno del seggio personale volontario verificherà che le persone indossino la mascherina e si sanifichino le mani con il gel presente all’ingresso di ogni plesso. Tale operazione dovrà essere ripetuta sia quando l’elettore entra all’interno del seggio, sia quando l’elettore esce dal seggio.

Per quanto attiene il rilascio di certificati per gli elettori fisicamente impediti ad esercitare il voto, si comunica che i medici saranno presenti presso il centro socio sanitario di via Podgora a Montevarchi dalle ore 10 alle ore 11.30 di domenica 20 settembre e dalle ore 12 alle ore 13 di lunedì 21 settembre.. Per ogni ulteriore ed inderogabile esigenza è possibile contattare il numero 3481547849.

Infine per quanto attiene il servizio gratuito di trasporto di persone disabili al seggio, lo stesso sarà effettuato domenica 20 settembre dalle ore 15.30 alle ore 17.30 e lunedì 21 settembre dalle ore 9.30 alle ore 11.30, previo prenotazione telefonica al numero dell’Ufficio Elettorale 055.9108231. Il pulmino durante i giorni e gli orari indicati stazionerà in piazza Varchi