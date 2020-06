Montevarchi, riapre il Museo del Cassero per la Scultura. Previsti nuovi orari

Da sabato 27 giugno riapre il Museo del Cassero per la Scultura con il seguente orario: Sabato e domenica: 10.00/13.00 e 16.00/19.00. Sarà aperto anche giovedì 9, 16, 23 e 30 luglio e nelle serate “C’è Musica in Piazza” dalle ore 21.00 alle ore 23.00. Il museo riapre nel pieno rispetto della normativa per la prevenzione dal contagio da Covid19. Per visitarlo è necessario:

E’ possibile accedere al museo solo indossando correttamente la mascherina protettiva che deve essere tenuta per tutta la durata della visita. E’ vietato accedere al museo se si ha una temperatura corporea maggiore o uguale a 37,5°.

Il presente divieto è esteso anche a chi nei 14 giorni precedenti la data della visita ha accusato sintomi influenzali o para influenzali.

Mantenere la distanza di almeno 1 metro dagli altri visitatori (eccetto i bambini dai loro accompagnatori. La distanza deve essere rispettata anche nelle aree di sosta). All’ingresso del museo è obbligatorio detergersi le mani con gli appositi sanificanti messi a disposizione. E’ obbligatorio seguire le indicazioni evidenziate dalla segnaletica presso l’ingresso del museo e quella relativa al percorso di visita. L’ingresso al museo è regolato dal personale di sorveglianza. Il personale del museo è preposto al controllo delle regole ed è autorizzato ad intervenire per il rispetto e la salvaguardia del bene comune.

Si ricorda che il costo del biglietto è il seguente: Intero: € 4,00; Ridotto: € 2,00 (under 18 anni, soci COOP, CTS, ISIC, ITIC, Touring Club, titolari Mondadori Card, Selecard, tessera ICOM, tessera Studente della Toscana)

Gratuito: over 65 anni, under 6, disabili e possessori di Edumusei Card. Le aperture serali prevedono l’ingresso con biglietto ridotto: € 2,00. Anche in questo fine settimana, sia sabato che domenica, si potrà accedere pagando il costo del biglietto ridotto . E’ comunque consigliata, ma non obbligatoria, la prenotazione chiamando il numero 055.9108274-2, o scrivendo a [email protected]

Il museo è acessibile alle persone diversamente abili.