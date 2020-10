Montevarchi: si scaglia contro fidanzata e poliziotti. Arrestato dalla Polizia di Stato

Durante la serata di ieri, i Poliziotti del commissariato di P.S. di Montevarchi, impegnati nel consueto servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto un ventisettenne di origini dominicane che, in forte stato di agitazione, nella centrale Via Roma di Montevarchi ha aggredito violentemente la sua fidanzata ed altra signora che aveva allertato le forze dell’ordine.

La pattuglia, allertata da alcuni cittadini di passaggio nella zona, giunta immediatamente sul posto, notava un capannello di persone che, con grande difficolta’, cercava di trattenere un ragazzo che si era scagliato con violenza contro una giovane donna.

I poliziotti, quindi, con fatica, riuscivano a far salire il ragazzo all’interno della volante ma questi, visibilmente alterato, riusciva a divincolarsi colpendo con violenti calci e ripetuti pugni i poliziotti e la stessa auto di servizio.

Nel tentativo di calmarlo, uno dei due poliziotti veniva inoltre colpito con un violento calcio alla spalla tanto da dover essere sopposto ad esame medico presso il pronto soccorso dell’ospedale alla Gruccia di Montevarchi.

Giunti in commissariato, il ragazzo continuava ad essere violento tanto da dover richiedere l’ausilio di altro personale per trattenerlo e portarlo alla calma.

Il giovane, con numerosi precedenti specifici, e’ stato tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale rimanendo a disposizione dell’a.g. per la convalida.

Veniva, inoltre, sanzionato amministrativamente sia per manifesta ubriachezza sia perche’, sprovvisto di mascherina protettiva delle vie respiratorie, non ottomperava alla normativa anti-covid19.