Montevarchi, spostamento mercato settimanale nella zona di Piazza della Repubblica. Modifiche alla viabilità

Da giovedì 21 maggio riprende il mercato settimanale nella sua completezza.

Le rigide norme sul distanziamento fisico e sulla necessità di controllare ingresso e uscita hanno spinto l’Amministrazione Comunale, in accordo con associazioni di categoria e gli ambulanti, a spostare provvisoriamente il mercato dall’area del centro storico alla zona compresa tra piazza della Repubblica a piazza Marchesi.

La Polizia Municipale, al fine di garantire la massima sicurezza allo svolgimento del mercato, ha apportato delle modifiche alla viabilità della zona. Pertanto a decorrere dal giorno 21 maggio dalle ore 6 alle ore 160 di ogni giovedì e comunque dei giorni di svolgimento del mercato settimanale del Capoluogo, la circolazione e la sosta veicolare viene così modificata:

Via Dante (tratto compreso tra L.go Brilli Peri e P.zza della Repubblica :

– è istituito divieto di circolazione e di sosta su entrambi i lati;

– i veicoli che percorrono il tratto di via Dante compreso tra viale Diaz e largo Brilli Peri, giunti all’intersezione con via Gramsci dovranno svoltare a destra su questa strada o a sinistra su largo Brilli Peri.

P.zza della Repubblica :

– è istituito divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli.

Via Boccaccio (tratto compreso tra Via XXIV Maggio e Via P.zza della Repubblica) :

– è istituito divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati;

– I veicoli che percorrono il tratto di via XXIV Maggio compreso tra via Gramsci e via Podgora, giunti all’intersezione con via Boccaccio dovranno proseguire dritto a destra su via XXIV Maggio;

Via B. Latini (tratto compreso tra P.zza della Repubblica e Via Petrarca) :

– è istituito il divieto di circolazione e di sosta;

– i veicoli che percorrono via Petrarca giunti all’intersezione convia B. latini dovranno svoltare a sinistra su quest’ultima;

Viale Matteotti (tratto compreso tra piazza della Repubblica e via Calamandrei):

– è istituito divieto di circolazione e di sosta a tutti i veicoli su entrambi i lati;

– I veicoli che percorrono il tratto di via Rossi compreso tra via Ruini e via Traquandi, giunti all’intersezione con quest’ultima dovranno svoltare a sinistra sulla stessa;

– i veicoli in uscita da via Borsari dovranno svoltare a sinistra su via Rossi;

– i veicoli che percorrono via Calamndrei o via Podgora giunti al semaforo fra queste e viale Matteotti dovranno obbligatoriamente proseguire diritto;

– i veicoli che percorrono viale Matteotti con direzione di marcia Arno – Centro giunti al semaforo fra questo e via Calamandrei da un lato e via Podgora dell’altro dovranno obbligatoriamente svoltare a destra o a sinistra verso una delle citate strade;

I passi carrabili presenti nell’area saranno inutilizzabili sia in entrata che in uscita nei giorni di svolgimento del Mercato settimanale del Capoluogo nell’orario di vigenza del divieto di circolazione e di sosta;

Le auto degli inadempienti alle norme che regolano la sosta saranno rimosse con spese a carico degli inadempienti.