Montevarchi: Stop all’abuso di alcool nelle aree del centro

Il Sindaco Chiassai Martini ha firmato ieri l’ordinanza “Per migliorare le condizioni di vivibilità nel centro urbano di Montevarchi”. Il divieto anti-bivacco resterà in vigore fino al prossimo 30 settembre prevedendo, nell’area tra Piazza Mazzini, Vittorio Veneto, zona stazione fino a via Pascoli, dalle ore 17.00 alle ore 6.00 il divieto di consumare alcolici nelle strade e nelle piazze, sdraiarsi sul suolo pubblico e sui monumenti. Inoltre, sempre nella stessa fascia oraria, per gli esercenti che si trovano in Piazza Vittorio Veneto, Piazza Mazzini, via Burzagli, nel tratto compreso tra Piazza V. Veneto e Donatori di Sangue, zona stazione, via Cataliotti, Via Dami e nella zona di via Pascoli, è vietato somministrare bevande alcoliche di qualunque genere da asporto, salvo che all’interno dei locali e nelle aree esterne autorizzate di pertinenza sempre dell’attività commerciale.L’inosservanza di queste diposizioni è punita con una multa fino a 500 euro.

Al termine del Lockdown, si è verificato un improvviso manifestarsi di fenomeni di inciviltà e segnalazioni di risse

per abuso di alcool che hanno provocato la ferma reazione del Sindaco Silvia Chiassai Martini.

Un pugno duro della prima cittadina, da sempre in prima linea contro il degrado urbano, che ha richiesto un tavolo apposito in Prefettura insieme a tutte le Forze dell’Ordine provinciali, per studiate azioni mirate a contrastare i fenomeni di inciviltà e l’abuso di alcool per strada al fine di tutelare l’incolumità dei residenti e dei commercianti che già si trovano a combattere per tentare una ripresa che è particolarmente faticosa.