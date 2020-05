Morti all’Archivio di Stato di Arezzo, chiuse indagini

Depositato dal Pm Laura Taddei l’avviso di chiusura delle indagini nei confronti dei diciotto indagati per la morte dei due dipendenti dell’Archivio di Stato di Arezzo, Piero Bruni e Filippo Bagni, avvenuta il 20 settembre 2018. Sono tutti indagati per omicidio colposo e a vario titolo anche per altri reati quali falso ideologico, mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro e frode in contratti pubblici. Adesso gli indagati hanno facoltà, entro venti giorni, di presentare memorie e produrre documenti, o chiedere al Pm ulteriori indagini, nonché di presentare dichiarazioni o chiedere di essere interrogati.

Tra i diciotto indagati ci sono il direttore e l’ex direttore dell’Archivio di Stato, imprenditori e tecnici delle società che gestivano e controllavano l’impianto antincendio da cui fuoriuscì il gas Argon che uccise Bruni e Bagni, e anche un ex vice dirigente dei vigili del fuoco di Arezzo.

Nell’atto del Pm viene ricostruito l’incidente.