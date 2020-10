Mostra personale del pittore Carlo Lanini ad Arezzo

Villicana D’Annibale è lieta di presentare la mostra personale Carlo Lanini: Solamente figure e fiori…ma non solo pitture. La mostra sarà svolta in Via Cavour 85, 52100 Arezzo (AR) e verrà inaugurata con un vernissage ufficiale sabato 10 ottobre alle ore 18:00. La personale continuerà fino al 21 ottobre.

La mostra, a cura di Danielle Villicana D’Annibale in collaborazione con Maurizio D’Annibale, include diciotto opere squisite del Maestro di Poppi. Una selezione mozzafiato di ritratti femminili, nature morte di fiori, vasi meravigliosi di una rara bellezza, figure e bellissime donne di varie etnie nel mondo, una più bella dell’altra, sono pronti a catturare e fare innamorare lo spettatore. Sia disegni che opere ad olio su tavola sarano in visione. Questa quarta mostra della serie autunnale è certa di stupire!

Carlo Lanini: Solamente figure e fiori…ma non solo pitture è a ingresso gratuito, rispetterà il seguente orario: dal martedì al sabato dalle ore 16 alle ore 20 e dietro appuntamento nei restanti giorni.

Breve biografia:

Carlo Lanini nasce il 20 Agosto del 1949 a Poppi, piccolo borgo in provincia di Arezzo.

Fin da piccolo manifesta una spiccata predisposizione al disegno ed alla pittura come lui stesso ha narrato “le persone con qualche anno più di me si ricordano di quando, a poco più di quattro anni, in ginocchio sul marciapiede di casa o sui pianerottoli delle scale condominiali, disegnavo e coloravo ogni cosa”; poi un giorno, dice ancora l’artista “ebbi l’opportunità di vedere una scatola con i quadrotti degli acquarelli; erano oltre quaranta colori e mi sembrò una tale meraviglia che rimasi incantato per una buona mezz’ora”. Da allora ha cominciato a dipingere e non ha più smesso.

Nel 1969, a 20 anni, ha partecipato al concorso di pittura Paolo Uccello a Pratovecchio (Arezzo) ed ha vinto il primo premio. Nel 1975 ha realizzato la prima mostra personale nell’imponente struttura del castello dei Conti Guidi di Poppi. Gli eventi importanti nella sua carriera pittorica, con oltre millecinquecento opere ad olio ed altrettanti disegni, avvengono con cadenze decennali.

Nel 1995 con il primo concorso Carlo Dalla Zorza alla Galleria Ponterosso di Milano. Partecipano 1027 artisti e Carlo Lanini è prima selezionato tra i migliori 50 artisti che paretecipano alla mostra e poi premiato tra i primi cinque con un quarto posto. Nel 2005 inizia una importante collaborazione con la Italarte di Roma, il cui titolare Pino Purificato è figlio del noto pittore Domenico Purificato.

Nel 2015 ha iniziato a lavorare con Orler Gallerie di Venezia che lo seleziona nel gruppo degli artisti del programma “Affordable art”. Tra un evento e l’altro molte sono state le esposizioni personali e collettive che hanno portato l’artista a presentare i suoi lavori in Italia, ad Arezzo, Firenze, Roma, Milano, Bologna, Parma, Perugia, Borgo S. Lorenzo, Cortona, Sansepolcro e all’estero, a Parigi e Londra, in Austria e negli Stati Uniti. Dal 2003 Lanini ha aperto a Poppi la sua scuola di pittura dove insegna a quanti come lui sono amanti dell’arte e desiderosi di dipingere.