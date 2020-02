Mostra “The Wellage”: venerdì 21 febbraio l’inaugurazione

Le opere degli studenti esposte nella sede degli architetti in via Vittorio Veneto 5

Sarà inaugurata domani, venerdì 21 febbraio alle ore 17 nella sede dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Arezzo in via Vittorio Veneto 5, la mostra “The Wellage”. L’esposizione raccoglie le opere realizzate dagli alunni delle classe terza dell’Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Castelnuovo dei Sabbioni a Cavriglia. Il progetto prevedeva la ricerca e realizzazione di un “modello abitativo”, partendo da una forma semplice di edificio, ciascuna personalizzata internamente in base al tema scelto, esprimendo così la propria individualità. Lo spettatore potrà sbirciare nell’intimità di ognuno di questi personalissimi “abitare” e farsi rapire dalle suggestioni che i giovani progettisti hanno voluto concretizzare con forme e colori.

“L’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Arezzo” spiega il presidente Antonella Giorgeschi “attraverso la sua struttura interna Spazio Orientamento per l’Architettura, promuove la mostra ‘The Wellage’, in cui l’idea di ‘abitare’ torna ad essere la base di una discussione sul futuro di tutti noi e diventa parte necessaria di quella formazione di cittadini sensibili verso la buona architettura. Ospitare nella sede dell’Ordine i lavori realizzati dagli studenti è per noi un motivo di orgoglio”. L’esposizione sarà visitabile fino al 6 marzo: dal lunedì al venerdì al mattino con orario 9-11 e anche il lunedì pomeriggio dalle 15 alle 16.