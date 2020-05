Movida, prima di mezzanotte imposta la chiusura ai locali

Movida, il primo sabato non è andato bene. Assembramenti in centro e Polizia Municipale, insieme alle altre forze dell’ordine, che è dovuta intervenire e chiudere d’imperio, prima di mezzanotte (orario accordato per abbassare le serrande), esattamente alle 23.45, locali di piazza San Francesco e Sant’Agostino. Troppa, veramente troppa gente ed è mancato il rispetto del distanziamento.

Quindi, assembramenti e mascherine abbassate in troppi casi. “Situazione difficile” spiegano dalla Pm, che è andata avanti per ore.

Infatti, dopo la chiusura dei locali si sono verificati assembramenti per il Corso e in piazza Grande.

Il sindaco aveva raccomandato la prudenza e non aveva escluso la possibilità di ristoppare tutto se le cose non fossero andate bene e le misure non fossero state rispettate.