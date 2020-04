Movimento 5 Stelle Arezzo, “Informatizzazione e digitalizzazione” attraverso dei corsi di informatica gratuiti

Il Movimento 5 Stelle Arezzo ha inserito nel proprio programma per le elezioni comunali 2020 l’organizzazione di ​corsi di informatica gratuiti c​he permettano a tutti coloro che vogliono partecipare di imparare quelle che possiamo definire le ​nozioni fondamentali​, necessarie per aumentare la consapevolezza informatica e utilizzare strumenti informatici a distanza che ormai fanno parte integrante del nostro vivere quotidiano.

Da quando nel 2011 siamo presenti in Consiglio Comunale, strumenti quali ​dirette streaming e trasparenza​ sono stati invocati a gran voce, ma la risposta delle amministrazioni è stata molto lenta, addirittura ​nulla​, se si eccettua la diretta streaming del Consiglio Comunale.

Oggi più che mai, digitalizzazione e informatizzazione acquisiscono un’importanza ​assoluta e diventano priorità ​inderogabili​.

Il concetto stesso di ​telelavoro​, adesso ribattezzato smart working, può e deve entrare nella nostra mentalità.

I nostri figli sono i primi ad essersi adattati ai nuovi strumenti come la didattica a distanza, con le ​videolezioni​ ed un modo tutto nuovo di fare ​scuola​, vivendola ognuno da casa propria.

La stampa riporta anche la notizia dell’organizzazione del ​primo corso online per arbitri​. Dopo Pasqua sarà la volta del ​Consiglio Comunale​ mentre abbiamo potuto seguire la prima commissione consiliare in streaming sul canale YouTube del Comune di Arezzo. Addirittura circolano voci secondo le quali la ​Fiera dell’Oro​, la più importante di Arezzo, verrà organizzata con la tecnologia a distanza.

A prescindere dalla qualità della connessione, è fondamentale che la popolazione abbia una dimestichezza quantomeno ​discreta ​dell’uso di strumenti tecnologici quali computer, tablet, smartphone e quant’altro possa essere utilizzato per interagire da remoto come per le situazioni sopra descritte.