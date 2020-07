Movimento 5 Stelle Arezzo: “Richiesta di disponibilità a ricoprire la carica di un assessorato in eventuale Giunta a 5 Stelle”

Il Movimento 5 Stelle di Arezzo invita tutti i cittadini interessati ad inviarci il

proprio CV all’indirizzo email [email protected], oppure a

consegnarlo di persona presso il nostro punto elettorale in viale Cittadini nr 7,

per l’autocandidatura ad un assessorato in eventuale Giunta a 5 Stelle.

Sebbene alcune figure possano essere individuabili all’interno del gruppo locale

degli attivisti, è nostra intenzione coinvolgere gli Aretini nella vita politica della

nostra città, mettendosi in prima fila, ognuno secondo le proprie peculiarità.

Sarà nostra priorità valorizzare la competenza, la meritocrazia, la professionalità

in base al suddetto CV ed in seguito a uno o più colloqui con gli interessati.

Indispensabile è l’autorizzazione al trattamento dei dati, messo per iscritto in

fondo al proprio CV.

Movimento 5 Stelle Arezzo