Museo Paleontologico Montevarchi, “Paleo Estate”: campi estivi S-Passo al Museo

Sono iniziati lunedì 6 Luglio i campi estivi presso il Museo Paleontologico di Montevarchi: per cinque settimane, ogni mattina i bambini svolgeranno attività e giochi legati ad un tema specifico che caratterizzerà ogni settimana.

“Con l’interruzione di tutti i servizi educativi a causa dell’emergenza sanitaria – afferma Elena Facchino, Direttrice del Museo Paleontologico – è venuta a mancare una parte importante della vita del Museo, nonostante durante i mesi di chiusura sia sempre stato vivo il rapporto con i pubblici e la collettività, soprattutto con le famiglie, grazie alle attività sui social. Dopo il grande sforzo per la riapertura di domenica 7 Giugno, seguendo tutte le rigorose procedure per garantire la sicurezza dei visitatori del Museo, degli utenti della Biblioteca e di tutto il personale, ci è sembrato doveroso dare il via ai centri estivi quale strumento di supporto necessario e fondamentale per le famiglie. I campus beneficiano della cornice istituzionale della Regione Toscana e del sostegno di Unicoop Firenze”.

Ogni settimana il Museo accoglierà un gruppo di 7 bambini, seguiti da personale esperto e qualificato formato sui temi della prevenzione da Covid-19. Queste le parole di Eva Parti, responsabile dei servizi educativi del Museo: “I servizi per i bambini e i ragazzi sono sempre stati un punto di riferimento importante per le famiglie del territorio dalle quali, ogni volta, abbiamo avuto una ottima risposta. Dopo la chiusura era importante tornare ad avere un contatto diretto con loro, anche per continuare a trasmettere il senso di appartenenza culturale e territoriale alle nuove generazioni. Tanti saranno gli argomenti trattati, dalla storia alla paleontologia fino alla letteratura e all’arte, dal momento che quest’anno ricorrono i 100 anni dalla nascita di Gianni Rodari e i 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio. I campi si svolgeranno prevalentemente nell’antistante Chiostro di San Lodovico e nel pieno rispetto di tutte le norme per la sicurezza”.

Per informazioni e prenotazioni basta scrivere a:

[email protected] oppure chiamare lo 055-981227,

oppure visitare la pagina dedicata sul sito del Museo: http://www.museopaleontologicomontevarchi.it/2020/06/22/campi-estivi-2020-paleo-estate/