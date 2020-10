AREZZO – Musica, fotografia e disegno nel nuovo anno di Proxima Music. La scuola aretina, giunta al quarto anno di attività, ha rinnovato il proprio impegno nell’insegnamento e nella promozione di diverse forme di espressione artistica attraverso l’organizzazione di più corsi che saranno ospitati nella nuova sede in via Severi.

Il maggior impegno di Proxima Music continuerà ad essere orientato verso le tradizionali lezioni di musica che saranno però affiancate da un percorso di fotografia tenuto da Alessandro Bianchi e da un percorso di grafica fumettistica a cura di Gloria Belardinelli, due professionisti dei rispettivi settori che avvieranno i loro incontri a partire dal mese di novembre.

Ogni appuntamento è previsto con gruppi ristretti di allievi per garantire il mantenimento delle distanze interpersonali e in aule di grandi dimensioni che sono costantemente sanificate nel rispetto del protocollo nazionale previsto per il contenimento del contagio da Covid19, fornendo un’importante garanzia in termini di prevenzione e tutela della salute.

Il corso di fotografia sarà strutturato su tre diversi step calibrati alla preparazione dei singoli allievi. Bianchi, fotografo di spessore internazionale e docente presso l’Accademia di Design e Comunicazione “Cappiello” di Firenze, proporrà ben tre possibilità formative con un percorso di base per permettere ai principianti di ottenere il pieno e totale controllo della loro fotocamera, con un percorso avanzato per fornire competenze tecniche e artistiche per i più esperti, e con un percorso individuale per favorire una crescita rapida, efficace e personalizzata di coloro che cercano una preparazione maggiormente specifica.

Una doppia possibilità di scelta sarà invece fornita agli aspiranti disegnatori dal laboratorio di Belardinelli, autrice di illustrazioni pubblicate in Italia e all’estero. Un primo ciclo di incontri sarà orientato a fumetto e illustrazione, con lezioni che spazieranno tra le tecniche di base per l’ideazione e la caratterizzazione dei personaggi, lo studio delle espressioni e l’uso dei colori, l’apposizione delle corrette sfumature tra luci e ombre, l’analisi delle differenze tra vari stili, la stesura di una sceneggiatura e la realizzazione delle proprie tavole, mentre un secondo percorso verterà sulla più moderna digital art con l’insegnamento delle tecniche per trasformare un disegno cartaceo in un lavoro digitale, con approfondimenti su software, colorazioni, formati e risoluzione.