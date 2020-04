Nencini, se non si rilancia il turismo, ci sarà una crisi epocale. Consultazione con operatori senesi e aretini: sospensione mutui e canoni, indennizzi a fondo perduto

Da una conference call e una serie di consultazioni che il Senatore del Psi Riccardo Nencini ha avviato con operatori turistici dell’aretino e del senese, sono emerse alcune proposte che saranno presentare sotto forma di emendamenti al prossimo decreto per il rilancio post emergenza sanitaria.

Si tratta di un pacchetto omogeneo per il settore più a rischio, il comparto turistico del Paese, che in Toscana vale il 15% di Pil.

“Possiamo fare le previsioni più ottimistiche, immaginando che la curva dei contagi scenda velocemente e che a giugno riaprano alberghi, stabilimenti balneari, agriturismi, luoghi dove trascorrere le vacanze. Ma anche di fronte a uno scenario del genere la situazione resterà drammatica”- ha detto Nencini che, spiegando i contenuti del pacchetto delle proposte per il rilancio del turismo, ha aggiunto:

“dall’esenzione per il 2020 delle imposte sugli immobili turistici, fino alla sospensione di mutui, versamenti, ritenute e contributi previdenziali dino a dicembre; possibilità di detrazione dell’imposta lorda delle spese per le vacanze in Italia con un tetto ragionevole di 500 euro a persona; indennizzi a fondo perduto ad aziende e lavoratori autonomi che abbiano subìto danni rilevanti e cassa integrazione in deroga per quelle aziende del settore alle quali non si applicano gli ammortizzatori sociali. E magari prolungare la “disoccupazione’ per i lavoratori stagionali del comparto turistico non riassunti”.

Se non si pensa a un pacchetto del genere, “il rischio è che l’intero settore crolli sotto i colpi di una recessione che somma due crisi epocali come quella del 1930 e del 2008”.

Ecco, nel dettaglio, i punti del piano per rilanciare il turismo: