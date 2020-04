Nidi: DSU entro il 13 maggio per chi non ne è attualmente in possesso

Confermato per giovedì 16 aprile, il termine per presentare la domande di ammissione agli asili nido comunali e ai nidi privati accreditati, per i posti riservati al Comune, per l’anno scolastico 2020/2021.

La domanda va inoltrata solo online e si può accedere al modulo dal sito del Comune di Arezzo. Tra i dati da indicare, c’è la situazione reddituale del nucleo familiare che risulta dalla dichiarazione sostitutiva unica (DSU). Chi non è riuscito a ottenerla a causa della chiusura dei centri di assistenza fiscale o del sovraccarico a cui gli uffici e il sito dell’Inps sono stati sottoposti in questo periodo può presentarla entro mercoledì 13 maggio.

I punteggi attribuiti a seguito di presentazione della DSU verranno aggiornati in sede di predisposizione e pubblicazione della graduatoria definitiva prevista per venerdì 15 maggio.

Ricordiamo anche di quali strutture didattiche stiamo parlando: Cesti, Cucciolo, Indicatore, Masaccio, Modesta Rossi, Orciolaia, Peter Pan, Villa Sitorni, nido aziendale, Bagnoro, Il Matto, Il Bastione, Aliotti, Bianca Maria Bianchini, Maria Consolatrice, Sant’Antonio, San Biagio, Il Melograno, Tati e Tate.