“Notti Sensoriali” a Castiglion Fiorentino, un percorso attraverso i sensi. 5 sere dedicate ai sensi.

Un percorso fra i 5 sensi in 5 serate dedicate ad immagini, suoni, odori, sapori, forme…un Luglio “sensoriale” che si snoda lungo le vie e le piazze di Castiglion Fiorentino. Far emergere l’arte, lo shopping, il gusto e la musica attraverso il piacere dei sensi.

“Non è certamente l’estate che avevamo pensato per i castiglionesi e per tutte quelle persone, turisti e non, che sceglievano Castiglion Fiorentino per le serate estive. Nonostante tutto, benché stiamo vivendo un periodo ancora dettato dalle normative sul contenimento da Covid-19, abbiamo cercato di realizzare una serie di eventi durante i quali tutte le attività ed in particolare quelle di somministrazione o in prossimità delle postazioni musicali si devono e si possono attenere alle linee guida in materia COVID. Il primo appuntamento è per sabato 4 con l’UDITO e poi, a cadenza settimanale, fino a venerdì 31, verranno realizzate serate a tema. Questo di luglio non è altro che il primo step del piano di ripartenza delle attività che riguarderanno il nostro territorio in attesa di comprendere l’evoluzione dell’emergenza sanitaria . Alla luce di ciò pianificheremo Agosto e Settembre cercando di coniugare sicurezza e intrattenimento” afferma il vice sindaco Devis Milighetti.

Questo il programma:

Sabato 4 – UDITO

Rilassati con la musica live dalla Torre del Cassero

Venerdì 10 – GUSTO

Delizia il tuo palato con i prodotti del territorio

Venerdì 17 – OLFATTO

Profumi, aromi e fiori tra le vie del centro storico

Venerdì 24 – VISTA

Contempla le bellezze artistiche del nostro borgo.

Venerdì 31 – TATTO

Tocca con mano e goditi lo shopping di fine mese.