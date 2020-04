Nozze al tempo del Coronavirus, a Castel Focognano Andrea e Antonella sposi

Un “sì” lontano da come lo avevano immaginato ma non per questo meno sentito e meno felice. Nonostante l’emergenza sanitaria in corso, non hanno rinunciato alle loro nozze Andrea Brocchi e Antonella Matteucci che questa mattina alle 12 si sono uniti in matrimonio con rito civile nel comune di Castel Focognano.

A celebrare le nozze il sindaco Lorenzo Remo Ricci, testimone della loro promessa di amore eterno. “In questo momento così difficile per tutti, il matrimonio di stamani ci ha regalato un momento di gioia e speranza – ha commentato Ricci – ai neo sposi vanno i miei più sentiti auguri, affinchè la loro unione sia l’inizio di una vita felice insieme, in un mondo più sereno e spensierato di quello che stiamo vivendo adesso”.