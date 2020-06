Nuove Acque rende noto che giovedì 25 giugno è stato programmato un intervento di manutenzione alla rete idrica di Monte San Savino.

Dalle 9.30 alle 12.00 sarà necessario interrompere l’erogazione di acqua in via XXV Aprile, sulla strada vecchia di Alberoro, in loc. Griccena, Poggio al Vento e Infernaccio.

Ripristinando il servizio, potranno verificarsi momentanee fuoriuscite di acqua torbida, che potranno protrarsi alla giornata successiva.