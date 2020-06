Nuove Acque: dal 15 giugno riaprono al pubblico tutte le 5 agenzie territoriali

Nuove Acque riapre tutte le 5 agenzie territoriali: dopo Arezzo e Sinalunga, tuttora aperte solo su prenotazione, dal 15 giugno riapriranno al pubblico anche gli sportelli di Cortona, Sansepolcro e Bibbiena. In nessuna agenzia sarà più necessaria la prenotazione introdotta cautelativamente nei primi giorni di giugno ad Arezzo e Sinalunga, ma saranno in vigore gli ingressi contingentati fedelmente alle disposizioni governative in materia di contenimento dell’epidemia e come garanzia di sicurezza per dipendenti e utenti del servizio.

L’accesso contingentato è necessario per evitare gli assembramenti di persone nei luoghi pubblici al chiuso e allo stesso tempo consentirà al personale di procedere puntualmente alla sanificazione degli spazi e degli arredi di uso comune dopo ogni utilizzo. A ulteriore garanzia di sicurezza, tutte le cinque agenzie sono dotate di appositi separatori di plexiglass agli sportelli e dispenser di gel disinfettante.

Il personale di Nuove Acque gestirà sul posto l’afflusso contingentato. L’accesso sarà consentito solo a utenti con una temperatura inferiore ai 37,5° (la misurazione avverrà sul posto mediante termo-scanner a infrarossi) e muniti di dispositivi di protezione individuale (mascherina), come da obbligo governativo per i luoghi pubblici al chiuso. Come ulteriore precauzione, per poter accedere alle agenzie bisognerà consegnare un modulo di autocertificazione, compilabile sul posto, in cui si dichiara di essere in buona salute e di non avere avuto comportamenti a rischio contagio.

La riapertura delle agenzie di Nuove Acque rappresenta un graduale ritorno alla normalità e integra il servizio del call center, rimasto sempre operativo, per svolgere comodamente al telefono le proprie pratiche commerciali e usufruire degli stessi servizi di agenzia con il supporto degli operatori, evitando spostamenti e perdite di tempo.