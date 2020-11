I tecnici di Nuove Acque interverranno sulla rete idrica di via Tolomeo, nel Comune di Arezzo, giovedì 5 novembre.

Dalle 9.00 alle 13.00 sarà dunque necessario sospendere l’erogazione di acqua in via Tolomeo, via Copernico, via Colombo e via G. Arimondi.

Al ripristino del normale servizio, potrebbero verificarsi casi di momentanea torbidità.