Nuove Acque: lavori alla rete idrica di Arezzo giovedì 3 settembre

I tecnici di Nuove Acque, in concomitanza con i lavori del Comune di Arezzo per la nuova viabilità e la regimazione delle acque piovane, interverranno sulla rete idrica di Viale Santa Margherita giovedì 3 agosto.



Dalle 9.00 alle 14.00 sarà dunque necessario sospendere l’erogazione di acqua in Viale Santa Margherita (a partire dal civico 80 fino alla rotatoria di via Turati) e in via Umbro Casentinese (dalla rotatoria di via Turati fino alla rotatoria di Case Nuove di Ceciliano).



Al ripristino del normale servizio, potrebbero verificarsi casi di momentanea torbidità.