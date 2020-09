Nuove Acque: lavori alla rete idrica di Sansepolcro giovedì 17 settembre

Giovedì prossimo 17 settembre saranno eseguiti lavori di manutenzione all’acquedotto di Sansepolcro.

Nella fascia oraria compresa tra le 14.00 e le 16.30, si verificherà l’interruzione dell’erogazione idrica in Via Kennedy, Via Gandhi, Piazza Allende, Via di Palazzolo, Via Tiberina Sud, Via Marcelli, Via Inghirami, via Corsidoni, Via Meucci, Via A. D’Anghiari, loc. San Lazzaro, Via Madonna della Legna, Via Pichi, Via della Montagna, Via della Dogana Vecchia, loc. Cinque Vie e loc. Ca’ di Nardo.

I tecnici di Nuove Acque procederanno all’installazione di strumenti di controllo dei livelli di portata della rete acquedottistica che, una volta collegati al sistema di telecontrollo aziendale, permetteranno costanti verifiche da remoto, permettendo così la tempestiva individuazione di eventuali perdite occulte.

Al ripristino del servizio si potranno verificare lievi fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento ed al successivo riempimento delle tubazioni.