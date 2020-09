Nuove Acque: lavori alla rete idrica di Sansepolcro giovedì 24 settembre

Giovedì prossimo 24 settembre, saranno eseguiti lavori di manutenzione all’acquedotto di Sansepolcro, di conseguenza nella fascia oraria compresa tra le 9.00 e le 13.00, si verificherà l’interruzione dell’erogazione idrica in Viale Osimo.

Durante l’intervento, si potranno anche verificare momentanei abbassamenti di pressione nelle zone limitrofe ed in particolare in via della Robbia, Via Giotto, Via Cimabue, Via Jacopone da Todi e via del Frantoio.

Con questo intervento, proseguono a Sansepolcro i lavori per installare strumentazioni di controllo dei livelli di portata della rete acquedottistica che, collegati al telecontrollo aziendale, permetteranno continue verifiche da remoto per individuare tempestivamente eventuali perdite occulte.

Al ripristino del servizio, non sono da escludersi lievi fenomeni di torbidità dovuti allo svuotamento ed al successivo riempimento delle tubazioni.