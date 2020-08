Nuove Acque: lavori in corso a Subbiano per il completamento della rete fognaria

Proseguono secondo i tempi stabiliti i lavori di Nuove Acque a Subbiano per il completamento della rete fognaria, iniziati lo scorso giugno.

Grazie a questo importante intervento, il cui termine è previsto entro la fine dell’anno, il Comune di Subbiano potrà contare su un rinnovato sistema di gestione delle acque reflue che saranno convogliate all’impianto di Buta per essere sottoposte ai più moderni processi di depurazione e restituite in natura nel pieno rispetto dell’ecosistema circostante.

In questa fase, le aree interessate dai lavori sono: Casa La Marga, via Signorini, via Todaro, zona piscina comunale, via Vittorio Veneto, via Cavour, via Martiri della Libertà, via Verdi, viale Europa, via Matteotti, via Aretina (compresa l’area dell’autofficina Cincinelli).