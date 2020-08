Nuove Acque ha programmato lavori di manutenzione alla rete idrica di via Benedetto Varchi ad Arezzo lunedì 17 agosto.

Dalle 8.00 alle 13.00 sarà dunque necessario sospendere temporaneamente l’erogazione di acqua sia in via Benedetto Varchi che in via del Rossellino.

Al ripristino del normale servizio, potrebbero verificarsi casi di momentanea torbidità.