Nuove Acque ricerca personale: selezione per un addetto operativo e un tecnico (geometra / perito edile) da inserire in organico

Nuove Acque, il gestore del servizio idrico di Arezzo e provincia e parte della provincia di Siena, ha aperto le selezioni per la formazione di graduatorie per l’assunzione a tempo determinato di un addetto operativo reti/impianti (II° livello CCNL settore Gas-Acqua) e di un addetto tecnico geometra / perito edile (III° livello CCNL settore Gas-Acqua).

Secondo le specifiche competenze professionali e conformemente alle procedure aziendali, gli addetti operativi selezionati svolgeranno, singolarmente o in squadra, attività di conduzione e manutenzione impianti e interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su reti idriche e fognarie. Al profilo selezionato per la posizione di geometra / perito edile sono richieste competenze in materia di assistenza alla direzione lavori e contabilità, di normativa salute e sicurezza sul lavoro e la conoscenza della normativa sugli appalti pubblici, oltre alla disponibilità a operare sull’intero territorio gestito.

Per entrambi i profili l’inserimento è previsto in una delle seguenti sedi di Nuove Acque in base alle esigenze operative: Arezzo, Cortona, Sansepolcro, Bibbiena e Sinalunga.

Alla scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato di 12 mesi, potrà essere disposta una proroga o trasformazione a tempo indeterminato. Le graduatorie finali delle selezioni potranno essere utilizzate anche per eventuali altre posizioni vacanti per i medesimi profili o altri assimilabili. Le candidature sono aperte fino alle ore 12.00 del 21 settembre 2020. La modalità per presentare le domande e le specifiche dei requisiti obbligatori richiesti sono disponibili sul sito www.nuoveacque.it nella sezione “Lavora con noi”.

In entrambe le graduatorie, è prevista la riserva a favore di persone appartenenti alle categorie protette (art.18, comma 2 legge n.68 del 12 marzo 1999).