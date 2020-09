Nuovo arrivo al Terranuova Traiana calcio, Lorenzo Colcelli

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Terranuova Traiana comunica ufficialmente di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Colcelli. Portiere classe 1991 nella passata stagione a Foiano, Colcelli ha vestito nella sua carriera le maglie anche le maglie di Montevarchi in serie D, Castelnuovese, Sansovino e Castiglionese in Eccellenza, Subbiano, Reggello, Soci e Laterina in Promozione.

Da parte del club di piazza generale Felice Coralli il più cordiale benvenuto a Lorenzo nella famiglia biancorossa

Contestualmente il Terranuova Traiana comunica di aver messo sul mercato Lorenzo Alterini, portiere nato il 23/01/99, che ha ben difeso la porta biancorossa nella stagione 2018-2019 dando un contributo determinante per vincere il campionato di Promozione, ritrovando nel passato torneo quell’Eccellenza già conosciuta con 24 presenze nella stagione 2017-2018 con il Valdarno Fc, cresciuto calcisticamente nella Sangiovannese con la quale ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino alla juniores nazionale.

Causa problemi di lavoro che ne impediscono la partecipazione agli allenamenti pomeridiani della prima squadra il club biancorosso è costretto a privarsi di un estremo difensore di indubbio valore. Da parte della società terranuovese un profondo ringraziamento a Lorenzo per 3 anni indimenticabili, con l’augurio di continuare ulteriormente a far bene tra i pali e un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera calcistica.