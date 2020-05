Su richiesta del curatore fallimentare, la polizia municipale è intervenuta all’interno di locali ex commerciali in via Setteponti, la ex Konz, dov’era stata segnalata la presenza di alcune persone non autorizzate.

Durante l’operazione, gli agenti hanno accertato che alcuni ambienti della struttura erano occupati da due uomini senza fissa dimora, un italiano e un tunisino, che li utilizzavano come ricovero notturno.

Entrambi sono stati deferiti all’autorità giudiziaria per invasione di edificio.