Offese pesanti con telefonate anonime a Mariano Scognamiglio: lo sfogo su facebook

“Allora vorrei chiedere cortesemente ai miei clienti, quelli normali, quelli di Arezzo, quando mi telefonano per prenotare o per altro, non con un numero privato perchè sono iniziati gli scherzi stupidi dandomi del Fro… di Mer… prima mi anno chiamato con un accento toscano poi hanno messo il modificatore della voce e poi mi stanno tempestando di telefonate da stamani mattina con il numero anonimo dicendo Fro… di Mer… sei un Fro…”

Questo lo sfogo sulla sua pagina facebook di Mariano Scognamiglio che questa sera intorno alle 17:00 a pubblicato un video per comunicare con i suoi clienti chiedendogli di non lo chiamare con un numero privato perchè lui non gli potrà rispondere visto che è da questa mattina che riceve telefonate anonime offensive che non riesce a fermare e che lo stanno veramente mettendo a dura prova.

Con rammarico Mariano afferma “dopo 10 anni partecipo ad una trasmissione televisiva e guardate cosa sta succedendo.”

Tanti i commenti di solidarietà per Mariano Scognamiglio al video su facebook compreso quello di Gianni Redi che vi riportiamo qui sotto:

“Tutta la solidarietà di Chimera Arcobaleno Arcigay Arezzo a Mariano per le offese omofobe e gli attacchi telefonici che sta ricevendo, intollerabili e indegni di un paese civile. L’ignoranza e l’intolleranza vengono fuori ad ogni occasione, non ci stancheremo mai di ripetere che servono tutele e formazione per il rispetto di ogni differenza.”