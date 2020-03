Officine della Cultura rimanda gli eventi in programma fino al 3 aprile

Officine della Cultura, in ottemperanza al DPCM del 4 marzo 2020, rende noto che tutti gli eventi a sua cura programmati da oggi fino al 3 aprile 2020 nelle sale del Teatro Verdi di Monte San Savino, del Teatro Rosini di Lucignano e del Teatro Pietro Aretino di Arezzo, in relazione alla rassegna “Z Generation meets Theatre”, saranno rimandati a data che sarà comunicata il prima possibile.

Altresì è sospesa fin da subito l’attività del Cinema Eden di Arezzo in quanto, in relazione all’Art. 1, lettera d) del DPCM del 4 marzo 2020, in dette sale, tra foyer, biglietteria e platea, non è realisticamente possibile garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di cui alla lettera d) dell’allegato 1 del Decreto che così riporta: “mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro”.

Nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19, Officine della Cultura prende quindi una posizione di estrema cautela, venendo incontro alla tutela della salute del suo pubblico e delle fasce più deboli della popolazione, augurandosi che la chiusura delle sale possa servire allo scopo. Sarebbe stato d’uopo che il Decreto avesse preso una posizione più chiara riguardo alla sospensione degli spettacoli cinematografici e teatrali di cui all’Articolo 1 ma è questo il tempo non di fermarsi alle polemiche ma di prendere posizioni esemplari.

Ad esclusione dello spettacolo di giovedì 5 marzo “Farsi fuori” (Teatro Pietro Aretino), già inserito in programma per il prossimo giovedì 14 maggio, tutti gli altri eventi sono rimandati a data da definire. Si segnalano qui in ordine cronologico: giovedì 12 marzo “I promessi sposi. Providence providence providence” (Teatro Verdi); domenica 15 marzo “L’eco della falena” (Teatro Pietro Aretino); venerdì 20 marzo “L’ultima partita – La storia di Lou Gehrig” (Teatro Verdi); martedì 24 marzo “Né Santi né Padroni” (Teatro Rosini); venerdì 27 marzo “Orchestra Multietnica di Arezzo ospita Stefano Massini” (Teatro Verdi); sabato 28 marzo “Pomeriggi a teatro” (Teatro Verdi); domenica 29 marzo “Settanta volte sette” (Teatro Pietro Aretino); mercoledì 1 aprile “In vino veritas” (Teatro Rosini); giovedì 2 aprile “Un giorno qualunque” (Teatro Verdi).

Ulteriori informazioni telefonando a Officine della Cultura, 0575 27961, oppure scrivendo a [email protected] – www.officinedellacultura.org.