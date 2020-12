Oper Day virtuale: l’Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi apre le sue porte e organizza incontri on line. Dal 4 al 25 gennaio saranno ufficialmente aperte le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022. E proprio in vista delle nuove iscrizioni, l’Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi, ha deciso di organizzare un open day virtuale, con incontri che avverranno seguendo le modalità indicate sul sito dell’Istituto, www.icanghiari.edu.it. Si tratta di un modo diverso per presentare le scuole, rispondere ai dubbi, essere presenti, dialogare, ascoltare e condividere.

“La scuola vuole essere a fianco delle famiglie, soprattutto in un momento in cui c’è bisogno di certezze – ha spiegato il dirigente scolastico Andrea Proietti – il nostro Istituto è un punto di riferimento importante per la formazione dei nostri giovani e l’obiettivo è quello che rimanga tale, continuando ad accogliere gli studenti in strutture sicure e dotate di tutti i servizi, immerse in contesti ambientali e culturali di pregio, includendoli in un ambiente sereno, protetto e stimolante che li aiuti a crescere e sviluppare i propri talenti; fornendo loro le conoscenze e le competenze necessarie per orientarsi, per affrontare la vita con consapevolezza e autonomia, per essere cittadini attivi”.

Con gli incontri previsti per l’open dal virtuale, l’Istituto intende lanciare un messaggio di presenza e vicinanza, continuando a garantire anche nel nuovo anno attività didattiche in sicurezza e in serenità sia in presenza che, come quando è stato necessario, in Didattica Digitale Integrata. Per qualsiasi informazione è possibile chiamare direttamente i plessi o la segreteria della scuola, l’invito è quello di partecipare.