Orchestra e coro: un doppio evento on-line per il Liceo Musicale

AREZZO – Orchestra e coro: gli alunni del Liceo Musicale “Petrarca” sono protagonisti di un doppio evento natalizio on-line. Le iniziative dello storico istituto scolastico proseguono con la condivisione sui social di alcuni brani che, registrati dai ragazzi direttamente tra le mura di casa, rappresenteranno un’occasione per condividere il percorso di studi vissuto negli ultimi mesi e per rivolgere un augurio artistico alla città. I due appuntamenti previsti fanno affidamento sul coinvolgimento di alcune scuole medie della provincia e sono in programma per mercoledì 23 dicembre quando, a partire dalle 10.30, saranno caricati sulla pagina facebook e sul canale youtube del Liceo “Petrarca”.

Un progetto particolarmente innovativo è quello della prima Orchestra Digitale che, coordinata dai professori Roberto Rossi e Lea Mencaroni, ha rappresentato un’opportunità per continuare a fare musica d’insieme anche nell’attuale momento di emergenza sanitaria. L’obiettivo era di avviare un collegamento tra gli studenti del Liceo Musicale e le scuole medie a indirizzo musicale dell’intera provincia in virtù del coinvolgimento degli alunni di “Cesalpino” di Arezzo, “Dovizi” di Bibbiena, “Masaccio” di San Giovanni Valdarno, Ic Bucine e Ic Poppi, proponendo loro la realizzazione in comune del brano “God Rest Ye Merry Gentlemen” riarrangiato per essere suonato dai vari strumenti a corda, a fiato, a tastiera e a percussione. Ogni alunno ha registrato individualmente il proprio contributo, con i diversi suoni che sono stati poi risincronizzati e rimontati per dar vita ad un’inedita opera orchestrale a distanza che verrà resa pubblica il 23 dicembre.

Una simile finalità ha motivato la realizzazione dell’iniziativa “Carol Coro” volta a dar vita ad un coro scolastico verticale ai tempi del Covid. Il progetto, curato dalla professoressa Silvia Vajente in collaborazione con la professoressa Claudia Vigini, ha coinvolto i ragazzi di sette classi del Liceo Musicale impegnati nel laboratorio corale e ha fatto affidamento sulla partecipazione anche di tre prime della scuola media “IV Novembre” all’interno del “Progetto Musica 2020”. Tutti gli alunni coinvolti hanno lavorato a distanza sull’esecuzione delle tre linee vocali previste dal brano natalizio “Carol of the beels”, contribuendo alla creazione di file audio e file video che sono confluiti in una produzione unica che sarà ora pubblicata sui social. «Queste due iniziative digitali – commenta la professoressa Mariella Ristori, dirigente scolastico del Liceo Classico e Musicale “Petrarca”, – rappresentano un’opportunità per condividere e valorizzare l’impegno dei nostri alunni nel coro e nell’orchestra che è recentemente proseguito anche in forma digitale, dimostrando le capacità dell’istituto e dei professori nell’adeguarsi alla didattica a distanza. Il risultato è un doppio interessante progetto che sarà condiviso sui social del Liceo “Petrarca” e che trova uno dei propri punti di forza anche nel collegamento con le diverse scuole medie coinvolte».