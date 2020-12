Orgogli Amaranto incontra la proprietà della S.S. Arezzo

Il direttivo del comitato Orgoglio Amaranto ha incontrato la proprietà della SS Arezzo per dimostrare vicinanza e fare il punto della situazione in un momento particolarmente critico della stagione in cui è necessario, ora più che mai, fare quadrato intorno alla squadra amaranto.

In un clima collaborativo e costruttivo, sono stati ripercorsi i momenti salienti e le criticità emerse in questo inizio di campionato. La proprietà della SS Arezzo ha ribadito l’impegno e la massima determinazione nel rafforzare sia l’organico societario, con un coinvolgimento diretto ed ancora maggiore della stessa proprietà, avvalendosi di nuove figure sia manageriali che tecniche di comprovata esperienza.

Garanzie precise sono giunte anche per quello che riguarda la componente tecnica della prima squadra che verrà rinforzata ed integrata.

In ultimo sono state toccate le problematiche infrastrutturali degli impianti in gestione da parte della SS Arezzo. A questo proposito è stato concordato di puntare decisamente verso miglioramenti importanti sia per lo stadio comunale sia per l’impianto delle Caselle, sede delle giovanili amaranto, creando quanto prima possibile un tavolo tecnico con il Comune di Arezzo proprietario degli impianti nella convinzione che progetti solidi, che guardino al futuro, debbano basarsi su certezze e qualità delle strutture.