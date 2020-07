Orgoglio Amaranto, sede aperta per il tesseramento

Continua a ritmo serrato il tesseramento 2020 di Orgoglio Amaranto con l’intento di essere pronti a fare la nostra parte in ogni passaggio che ci troveremo di fronte nei prossimi giorni. Il primo bonifico è stato fatto e ha concorso al pagamento degli emolumenti. Siete stati in tanti a rispondere all’appello a distanza. Adesso è il momento di vederci in faccia. La sede di OA, nel rispetto di tutte le normative, sarà aperto domani pomeriggio dalle 18,00 alle 22,00 per il tesseramento. Saranno consegnate le tessere sottoscritte tramite paypal e bonifico e soprattutto sarà possibile farne di nuove direttamente in sede. Vi aspettiamo numerosi e appassionati. C’è bisogno del contributo di tutti per essere pronti a qualsiasi eventualità.