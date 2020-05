Ospedale San Donato, gel igenizzante donato dagli studenti del Liceo Colonna

Gli studenti del Liceo Vittoria Colonna, hanno deciso in questo momento di emergenza sanitaria di devolvere il ricavato dalle tessere per lo studente all’ospedale San Donato in forma di confezioni di gel sanificante.

Le rappresentanti d’Istituto Alessia Maggini, Clea Kapxhiu, Sofia Branchi consegneranno lunedì 10 maggio 2020 alle ore 15 il materiale donato dagli studenti del Liceo Colonna presso il Pronto Soccorso di Arezzo al dottor Genc Kapxhiu, padre della rappresentante d’istituto, che aveva indicato questa necessità del presidio ospedaliero aretino.

“In un momento di emergenza sanitaria per tutto il nostro paese abbiamo deciso di mettere a disposizione ciò che abbiamo per aiutare, in modo gratuito; l’emergenza è emergenza e noi ci siamo subito attivati – ha affermato commossa Alessia Maggini-.

“Vogliamo dare un contributo, in questo momento di difficoltà, a chi ne ha davvero bisogno e a chi combatte ogni giorno per salvare la nostra vita” ha aggiunto Clea Kapxhiu. “Io credo che chi può dare deve assolutamente farlo e tendere una mano a chi si trova in difficoltà; aspettando ovviamente che l’economia torni nella sua normalità e che tutto riparta» ha concluso Sofia Branchi.