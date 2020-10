Oxafam Italia sta cercando te

Oxfam Italia conferma anche quest’anno la campagna di raccolta fondi “Incarta il presente, regala un futuro” per la quale sta cercando giovani divulgatori che con la loro vivacità e il loro entusiasmo porteranno aiuti umanitari a migliaia di famiglie.

L’appello è rivolto a tutti coloro che non sopportano l’ingiustizia della povertà e vorrebbero dare il proprio contributo per una buona causa. Dal 20 Novembre al 24 Dicembre Oxfam cerca Responsabili di Postazione per impacchettare i regali natalizi dei clienti in cambio di un’offerta a sostegno dei propri progetti di lotta alla povertà, nei punti vendita Euronics, Tigotà e altri di Arezzo e Bibbiena.

I Responsabili di Postazione saranno i coordinatori di squadre di volontari e divulgatori di Oxfam. Una volta che la squadra sarà pronta, formata e incastrata nei turni mattutini e pomeridiani, c’è la parte più coinvolgente e attiva: la presenza in negozio. Qui tutta la squadra è chiamata a dialogare, fare pacchetti e richiedere le donazioni, spiegando al meglio le finalità dell’iniziativa.

I Responsabili saranno dei collaboratori retribuiti, ai quali sono richieste serietà, precisione, organizzazione, da una parte, spirito di squadra, entusiasmo e curiosità, dall’altra.

Negli anni passati, questo progetto ha visto una crescita importante. Da un lato, sempre più persone che ne prendevano parte e che miglioravano costantemente il raggio di azione e divulgazione della no profit. Dall’altra, la quota di raccolta fondi finale crescente nel tempo che ha permesso di mantenere attivi i progetti della ONG all’estero e in Italia, dove opera senza sosta.

Quest’anno le donazioni raccolte verranno concentrate sullo Yemen (https://www.oxfamitalia.org/sos-yemen/), dove, a causa del conflitto scoppiato nel 2015, si sono susseguiti numerosi problemi a discapito della popolazione civile: distruzione delle case e niente acqua pulita hanno portato con sé carestie e una devastante epidemia di colera. Ora, a tutto questo, si è aggiunta anche la pandemia da Covid-19.

Quindi, Caro Lettore, se ritieni di avere le qualità adatte e la giusta motivazione, candidati visitando il sito https://www.oxfamitalia.org/regalaunfuturo/ o inviando il tuo CV a [email protected] entro e non oltre il 10 di Novembre.