Paolo Cerofolini e Claudia Dentini scendono in campo a fianco di Fabio Butali

Paolo Cerofolini Classe 1964.

Nato a Bibbiena (AR) e residente ad Arezzo dal quarto giorno di vita, Broker Commerciale per mercati esteri nel settore orafo dove opera da 32 anni.

DIplomato all’Istituto Tecnico Buonarroti, studia/lavora a Londra dove consegue il ‘First Certificate Cambridge’ in Lingua e Letteratura Inglese. Oltre a parlare e scrivere correntemente l’Inglese, ottima conoscenza parlata e scritta della Lingua Spagnola appresa in autonomia durante i miei numerosissimi viaggi di lavoro nei paesi ispanici.

Negli anni 2006/2007 stato Presidente dell’API – Sezione Orafi di Arezzo e delegato a partecipare ad alcuni tavoli Regionali e Nazionali in rappresentanza del Comparto Orafo Aretino.

La motivazione della sua candidatura è molto semplice: dare nuova linfa al nostro splendido Comune, una nuova vita ad Arezzo, e in prospettiva ai nostri figli, riportando la nostra bellissima città dove merita insieme adulto grande amico: Fabio Butali

Claudia Dentini nasce ad Arezzo nel 1970. Completati gli studi di naturopatia si specializza in iridologia e, insieme al Dott. Daniele Lo Rito e a Daniel Mapel, pubblica un interessante ricerca sull’applicazione di rimedi vibrazionali sulle iridi. Negli stessi anni aiuta lo sviluppo di un software israeliano sulle indagini iridologiche commercializzato in tutto il mondo. Svolge la sua professione in alcuni ambiti specifici, da centri fisioterapici a collaborazioni presso erboristerie e farmacie. Da sempre nutre il suo interesse per il balletto e la musica classica interessandosi alla promozione della scuola di danza Carolina Basagni organizzando spettacoli ed eventi di alta qualità per la danza in Italia. Ad oggi è Presidente dell’Associazione Seraphino dove ha contribuito alla realizzazione di “Accademia Isola Classica”, giunta alla terza edizione, festival di musica da camera di rilevanza internazionale che sostiene talenti emergenti provenienti da tutto il mondo, attraverso masterclass di altissimo livello. Claudia presenta per sua natura una visione sempre futurista sulla realtà che la circonda e la partecipazione a Prima Arezzo è parte di una visione nuova e armoniosa della nostra città nell’intento di dare una forte identità ad un territorio ricco di potenzialità che possano dare ad Arezzo carattere e personalità uniche.