Parca: “da Medicina supporto contro il Coronavirus con personale e posti letto. La paura ci dà anche la carica. Pericolo, al momento, ben contenuto”

È il dottor Gino Parca, primario di Medicina Interna del San Donato, a fare il punto sull’attività del suo reparto. Alcuni sanitari sono stati mandati in forze a malattie infettive, pneumologia e terapia intensiva, tutti reparti specificatamente Covid. E in medicina è stato accelerato il turn over dei pazienti, per quanto possibile, per aumentare la disponibilità di posti letto.

“La paura che abbiamo anche noi ci da’ però anche la carica, la capacità di agire con ancora più impegno e determinazione”.

E per quanto riguarda l’emergenza Parca ha sottolineato: “con la gestione fatta sul territorio la valanga del pericolo al momento è ben contenuta”.