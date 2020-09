Parcheggi, il Comune di San Giovanni V.no avvia la procedura per una nuova gestione

Venerdì 18 settembre la Giunta Municipale ha approvato il nuovo progetto del servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento del Comune, che coprirà le annualità dal 2021 al 2030: “Un piano incentrato su riqualificazione degli spazi e innovazione tecnologica”. Nei prossimi giorni sarà pubblicato il bando di gara.

“Un sistema di parcheggi rinnovato e tecnologicamente avanzato, in grado di rispondere alle esigenze della comunità, assicurare standard di sicurezza della circolazione pedonale e veicolare, valorizzare gli spazi esistenti e il tessuto commerciale.

E’ quanto prevede il nuovo progetto del servizio per la gestione dei parcheggi a pagamento che avrà durata decennale, dal 2021 al 2030, approvato venerdì scorso, 18 settembre, dalla Giunta del Comune di San Giovanni V.no, con delibera n. 153.

Attraverso un bando di gara, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, l’Amministrazione comunale affiderà il servizio ad un unico gestore, nel rispetto della vigente disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubbliche”.

E’ quanto fa sapere l’Amministrazione comunale di San Giovanni V.no a seguito dell’approvazione di venerdì scorso della delibera sul progetto per l’affidamento del servizio di gestione dei parcheggi a pagamento per le annualità 2021/2030.

Il progetto presenta importanti elementi di innovazione tecnologica:

nel parcheggio multipiano di Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa verranno installate delle sbarre per il controllo dell’entrata e dell’uscita e il pagamento del ticket avverrà presso delle casse automatiche, che gli utenti potranno utilizzare anche per altri servizi connessi alla sosta e alla mobilità cittadina; il parcheggio sarà inoltre oggetto di un complessivo intervento di manutenzione straordinaria;

la sosta negli altri parcheggi a pagamenti ubicati nelle piazze e vie cittadine verrà gestita attraverso nuovi parcometri “intelligenti”, di ultima generazione, in grado di consentire maggior facilità nel pagamento da parte dei cittadini; vi sarà anche una ridefinizione delle zone con stalli a pagamento;

in Piazza della Libertà la sosta nei parcheggi a pagamento sarà gratuita per i primi 15 minuti;

“Importante, lungo e impegnativo è stato il lavoro svolto dagli Uffici Comunali in questi mesi per approntare il nuovo progetto per la gestione del servizio, che sarà decisamente diverso e innovativo rispetto al precedente – continua l’Amministrazione comunale –

L’obiettivo dell’Ente è quello di individuare un gestore che svolga in via continuativa il sistema dei parcheggi pubblici, mettendo in atto tutte le misure necessarie volte ad ammodernare e dunque migliorare il servizio, tutelando il territorio, riducendo costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico veicolare, utilizzando in maniera razionale gli spazi e migliorando la fluidità della circolazione”.