Parcheggio Consapevole: prorogato fino alla fine dell’anno

Oltre a determinate aree di sosta nei pressi delle scuole dove si può parcheggiare in puntuali fasce orarie grazie a uno specifico contrassegno da esporre nel veicolo, rilasciato agli aventi diritto dai responsabili degli istituti scolastici nel numero massimo di uno per alunno iscritto, è confermato fino al 31 dicembre il progetto Parcheggio Consapevole che prevede la gratuità della sosta al Mecenate, al Baldaccio e nell’area della ex Cadorna in orari specifici.

Beneficiari sono gli utenti che accompagnano i figli a scuola e che entrano e successivamente escono tra le 7,45 e le 8,30 e tra le 13 e le 13,45 al Mecenate e al Baldaccio, tra le 13 e le 13,45 e tra le 16,35 e le 17,20 e, solo il sabato, tra le 12 e le 12,45 alla ex Cadorna.