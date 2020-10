Pareggio in rimonta dell’Arezzo a Gubbio con il gol di Sane (1-1)

GUBBIO (4-3-3): Cucchietti; Formiconi, Uggè, Signorini, Migliorelli; Oukhadda, Malaccari, Sainz Maza; De Silvestro, Pellegrini, Pasquato. All. Torrente

Era una partita delicata per entrambe le squadre dopo due giornate si ritrovano in fondo alla classifica senza nemmeno un punto. Il calcio in queste occasioni consiglia sempre la prudenza e alla fine il pareggio accontenta o scontenta tutti. Il Gubbio sicuramente esce dal campo con il rammarico in bocca vedendo sfuggire la vittoria a cinque minuti dalla fine. L’Arezzo può ringraziare Sane entrato in campo a quindici minuti dalla fine e grazie al suo sinistro evita una sconfitta pesantissima. L’Arezzo non ha giocato bene errori a volte banali con la difesa da rivedere ma nell’insieme è la squadra che deve aumentare i giri del motore che Potenza deve immediatamente registrare e già domenica occorre conquistare i tre punti contro il Virtus Verona.

LA PARTITA

Pronti via e subito una occasione clamorosa sui piedi di Foglia dopo soli 45 secondi dal fischio d’inizio colpisce il pallone in area su respinta della difesa calcia di prima ma la palla sbatte contro il palo a portiere completamente battuto. Il Gubbio risponde al 10′ con un diagonale di Pasquato che esce alla destra di Tarolli. La partita non è bella il Gubbio prova ad alzare il baricentro e farsi vedere nella metà campo dell’Arezzo che controlla. Gli unici pericoli arrivano al 29′ quando i rosso blu reclamano un calcio di rigore per un presunto tocco di mano di Cipolletta ma l’arbitro non ravvede il tocco e assegna il corner. Ancora il Gubbio con due occasioni prima con Pasquato e poi con De Silvestri. L’Arezzo prova con Cutolo che si muove ovunque per raccogliere palloni ma gli amaranto non sono mai pericolosi.

Ancora un’occasione all’avvio del secondo tempo con Cutolo che ci prova dal limite, respinta del portiere sui piedi di Pesenti che dal limite dell’area piccola si fa parare il tiro da Cucchietti. Gol sbagliato gol subito e così l’Arezzo capitola al 49′, cross sulla sinistra di Sainz Maza respinge Tarolli, il più veloce è De Silvestro che brucia Mosti e la mette in rete da pochi metri. Ci prova al 62′ Bortoletti da limite ma la palla va fuori e al 67′ gli amaranto Arezzo sono sfortunati su un colpo di testa di Pesenti che esce sopra la traversa. La partita. I minuti scorrono e la squadra di Potenza sembra non reagire e il Gubbio di tanto in tanto prova a colpire in contropiede. La manovra è lenta e prevedibile. Sono i cambi che danno la spinta decisiva per arrivare al pareggio che arriva dal sinistro di Sane al minuto 85′. La rete nasce dal primo calcio d’angolo calciato dall’Arezzo a cinque dalla fine, una spizzata di Pesenti sul secondo palo è oro per il numero 18 amaranto che da due passi la butta dentro. La rete sembra aver sbloccato la squadra ma è troppo tardi per il colpaccio il pareggio alla fine per come è andato il match può essere molto utile.

di Paolo Nocentini

Il Tabellino

GUBBIO – AREZZO 1 – 1 (Primo tempo 0 – 0)

Marcatori: 49′ De Silvestro, 85′ Sane

GUBBIO (4-3-3): 1 Cucchietti; 2 Formiconi, 5 Uggè, 15 Signorini (77′ 23 Cinaglia), 3 Migliorelli (77′ 25 Munoz); 26 Oukhadda, 19 Malaccari, 20 Sainz Maza; 11 De Silvestro, 9 Pellegrini, 10 Pasquato (71′ 14 Ferrini). A disposizione: 12 Zamarion, 4 Sdaigui, 7 Lovisa. All. Vincenzo Torrente

AREZZO (3-4-1-2): 1 Tarolli; 3 Baldan (82′ 25 Sussi), 19 Cipolletta, 2 Mosti(66′ 28 Bonaccorsi); 16 Luciani, 8 Foglia, 20 Bortoletti (82’11 Di Nardo), 14 Nader (66′ 15 Maggioni); 27 Merola (71′ 18 Sane), 10 Cutolo, 32 Pesenti. A disposizione: 22 Loliva, 24 Sportelli, 23 Gilli, 4 Males, 9 Zuppel. All. Alessandro Potenza

Arbitro: Mario Cascone di Nocera Inferiore

Assistenti: Giovanni Mittica di Bari, Dario Gregorio di Bari

Quarto ufficiale: Mario Perri di Roma 1

Note: Angoli 8 – 2

Ammoniti: 18′ Baldan, 44′ De Silvestro, 58′ Botoletti, 82′ Ferrini

Recupero: pt. 0, st. 4′

Campionato serie C 2020/2021

3 Giornata

Mercoledì 7 ottobre

Matelica – Sud tirol 1 – 1

Triestina – Modena 1 – 0

Carpi – Fano 0 – 0

Feralpisalò – Imolese 2 – 1

Padova – Mantova 3 – 1

Sambenedettese – Fermana 1 – 1

Virtus Verona – Legnago 0 – 0

Giovedì 8 ottobre

Gubbio – Arezzo 1 – 1

Perugia – Cesena 1 – 2

Ravenna – Vis Pesaro 2 – 1

Classifica

Campionato serie C girone B 2020 /2021 Pos Squadra G V P S GF GS +/- P 1 Südtirol 3 2 1 0 7 1 6 7 2 Matelica 3 2 1 0 5 2 3 7 3 Carpi 3 2 1 0 4 1 3 7 4 Modena 3 2 0 1 5 2 3 6 5 Triestina 3 2 0 1 3 1 2 6 6 Feralpisalò 3 2 0 1 5 5 0 6 7 Legnago 3 1 2 0 3 2 1 5 8 Padova 3 1 1 1 4 3 1 4 9 Perugia 3 1 1 1 4 4 0 4 10 Imolese 3 1 1 1 3 3 0 4 11 Cesena 3 1 1 1 3 4 -1 4 12 Sambenedettese 3 1 1 1 3 4 -1 4 13 AJ Fano 3 0 3 0 3 3 0 3 14 Virtus Verona 3 0 3 0 2 2 0 3 15 Mantova 3 1 0 2 3 5 -2 3 16 Ravenna 3 1 0 2 2 5 -3 3 17 Arezzo 3 0 1 2 2 4 -2 1 18 Vis Pesaro 3 0 1 2 4 7 -3 1 19 Gubbio 3 0 1 2 2 5 -3 1 20 Fermana 3 0 1 2 1 5 -4 1

Prossimo Turno

Sabato 10 ottobre

Vis Pesaro – Matelica

Domenica 11 ottobre

Cesena – Feralpisalò

Fermana – Padova

Legnago – Triestina

Mantova – Perugia

Sudtirol – Gubbio

Fano – Sambenedettese

Arezzo – Virtus Verona

Imolese – Carpi

Modena – Ravenna