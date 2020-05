“Parole per ricominciare”, online il primo video di un serie realizzata dal Dipartimento di Arezzo dell’Università di Siena

Una serie di video online dedicata ad alcune parole che invitano a riflettere su aspetti della nostra esperienza in questo periodo di emergenza coronavirus: pericolo, cura, lutto e cambiamento sono quelle scelte dai docenti del Dipartimento di Scienze della formazione, scienze umane e della comunicazione interculturale (Dsfuci) dell’Università di Siena, con sede ad Arezzo, per il progetto social “Parole per ricominciare!”.



Al momento sono quattro i video programmati, della durata di mezz’ora, che verranno proposti uno a settimana nel canale You Tube del Dipartimento (Dsfuci- Università di Siena) e diffusi anche attraverso il sito web www.dsfuci.unisi.it e i diversi social network. In ogni video interverranno cinque docenti universitari per offrire spunti di approfondimento interdisciplinare sui quattro temi. Il primo video dedicato alla parola “Pericolo” è già online all’indirizzo https://www.youtube.com/channel/UC4-ou7FHKaNr38A-P7GLDHA, con gli interventi di Giuseppe Patota, Ferdinando Abbri, Franco Franceschi, Laura Occhini e Francesca Bianchi.

“Proveremo a scavare dentro a queste parole, con l’aiuto dei professori del dipartimento aretino dell’Università di Siena – spiega Stefano Brogi, docente di Filosofia e delegato alla Terza missione del Dipartimento – . Sociologi e storici, filosofi e linguisti, letterati e psicologi, architetti e pedagogisti ci aiuteranno a farlo, tracciando percorsi e orizzonti diversi. Perché in fondo tutti viviamo di parole ed è dalle parole che possiamo ripartire”.