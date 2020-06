Partono i lavori a Giovi, in via Alfieri, nelle zone di via Colombo e di via Veneto

Ecco i divieti di transito, i divieti di sosta e le modifiche al traffico

A Giovi cominciano i lavori di consolidamento del camminamento che conduce alla passerella sul fiume Arno, cui faranno seguito successivamente quelli del percorso pedonale tra la piazza e la zona ex cartiera. Da lunedì 29 giugno a sabato 24 ottobre, è istituito il divieto di transito nel camminamento pedonale che va dal civico n. 20 della piazza e la passerella pedonale sul fiume Arno, con orario h24.

Negli stessi giorni e nel medesimo orario, in ambo i lati del tratto del camminamento pedonale, nella piazza di Giovi nel tratto compreso tra il civico n. 20 e il civico n. 25, per un’area di metri 10×5, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

Al via anche gli interventi di manutenzione straordinaria al parcheggio in via Alfieri e ai marciapiedi limitrofi. Da lunedì 29 giugno a venerdì 31 luglio, chiusura veicolare e pedonale dell’area parcheggio posta in via Alfieri limitrofa al centro commerciale, fino al lato opposto prospiciente l’intersezione con via Baden Powel con orario h24.

E’ istituito il divieto di transito pedonale a fasi alterne e a seconda dell’avanzamento delle lavorazioni in ambo i lati dei marciapiedi posti in via Alfieri, nei tratti che vanno dalle intersezioni tra via Baden Powel e via Tortaia.

Nel tratto di strada posta tra le intersezioni con via Baden Powel e via Tortaia, in vigore il senso unico alternato di circolazione.

In ambo i lati del tratto di strada e dell’area parcheggio di via Alfieri, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli.

Al fine di far eseguire lavori di scavo e posa di cavi in fibra ottica, divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, in ambo i lati di via del Vingone, via Colombo, via Tolomeo, via Copernico, via Rossellini, via Veneto, via Schiapparelli, via Doria, con la seguente calendarizzazione:

da lunedì 29 giugno a sabato 4 luglio in via del Vingone, nel tratto che va dall’intersezione con via Tortaia a quella con via Colombo, via Colombo nel tratto che va dal civico n. 10-1 all’intersezione con via del Vingone, via Tolomeo nel tratto che va dall’intersezione semaforica con via Vittorio Veneto a quella con via C. Colombo;

da lunedì 6 luglio a sabato 11 luglio in via Copernico nel tratto che va dall’intersezione con via Schiapparelli a quella con via Tolomeo, via Rossellini nel tratto che dal fronte del civico n. 17 all’intersezione con via Veneto, via Veneto nel tratto che va dal fronte del civico n. 186 all’intersezione semaforica con via Tolomeo;

da lunedì 13 luglio a sabato 18 luglio in via Schiapparelli nel tratto che va dall’intersezione con via Vittorio Veneto a quella con via Colombo, via Doria nel tratto che va dall’intersezione con via Colombo a quella con via Vespucci.

L’orario dei lavori va dalle 8.30 alle 18.30, con obbligo di ripristino della sosta dalle ore 18.30 alle ore 8.30 del giorno successivo e nei giorni festivi.​