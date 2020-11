Passerà da Arezzo la 1000 Miglia edizione 2021: gli equipaggi in città il 14 maggio

“Raggiunto l’accordo con gli organizzatori, sono felice di poter annunciare che le straordinarie auto della 1000 Miglia torneranno a maggio in città. Come nel 2018 Arezzo non sarà una semplice tappa di passaggio ma ospiterà gli equipaggi per una sosta pranzo che permetterà agli appassionati di godersi i preziosi bolidi per un’ora. Un evento importante e una festa per Arezzo, pronta ad accogliere ‘la corsa più bella del mondo’ con entusiasmo”.

Il sindaco Alessandro Ghinelli dà così l’annuncio del prossimo passaggio della trentanovesima edizione della 1000 Miglia, in programma dal 12 al 15 maggio 2021, lungo il classico tragitto Brescia – Roma e ritorno.

Gli equipaggi transiteranno da Arezzo il 14 maggio nel corso della terza tappa, quella che dalla capitale risalirà verso nord passando per Orvieto, Arezzo, Montevarchi, Prato, per poi raggiungere Bologna attraverso i passi della Futa e della Raticosa. Ed è soddisfatto anche l’assessore al turismo Simone Chierici: “dopo la frenata che purtroppo l’emergenza sanitaria ha imposto e che sta ancora condizionando pesantemente il turismo, questo evento rappresenta un’importante occasione di rilancio”.

La soddisfazione di Marcello Comanducci, presidente della Fondazione Arezzo InTour: “la fondazione sta lavorando molto per accelerare la ripartenza nel 2021 ed essere riusciti a riportare la 1000 Miglia, grazie anche al prezioso contributo di Claudio Gialli, sarà una grande vetrina internazionale per la città. Il passaggio ci permetterà di lavorare su pacchetti turistici per appassionati unendovi la visita alla città”.

L’edizione 2021 della 1000 Miglia rievocativa presenterà una novità assoluta: per la prima volta, infatti, il senso di marcia della gara sarà invertito rispetto alle recenti edizioni, riprendendo quello antiorario di molte edizioni della corsa originale di velocità. Da Brescia, gli equipaggi si sposteranno verso la costa tirrenica con sosta a Viareggio e ripartenza per Roma. Da lì risalirà verso nord per Bologna (passando per Arezzo) e quindi l’arrivo a Brescia.