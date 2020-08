Patrizia Rossi e Sara Vannini, ecco due nuovi candidati per la lista Prima Arezzo di Fabio Butali

Patrizia Rossi nata ad Arezzo il 20/02/1950.

Ha conseguito il diploma in Ragioneria nel 1968 prima di frequentare per tre anni lingue e letterature straniere presso l’università di Pisa.

Tra il 1969 e il 1989 ha lavorato come impiegata presso Ufficio Fatturazione, Amministrazione Clienti, Ufficio Fidi presso la Giole spa di Castiglion Fibocchi.

Negli anni successivi ha maturato esperienze lavorative, sempre nel campo dell’amministrazione e contabilità generale presso ditte di import-export a Birmingham e Londra (U.K.), senza mai, comunque, recidere il filo che la teneva e la tiene legata alla nostra città.

Rientrata definitivamente in Italia, ha lavorato presso una ditta orafa, in qualità di impiegata nell’ufficio di contabilità generale, fino al raggiungimento dell’età della pensione.

Le esperienze di vita, lavorative e la voglia di conoscere usi e costumi della gente, non solo dal punto di vista turistico, l’hanno portata a viaggiare ma soprattutto a vivere in giro per il mondo.

‘Mi presento a fianco del candidato a Sindaco sig. Fabio Butali, per cento e più motivi ma soprattutto perché Arezzo, la mia città, merita, per il bagaglio di arte di cui ne è culla, di essere conosciuta al pari delle sue sorelle toscane e delle altre città italiane famose nel mondo, e per ultimo, ma non ultimo, per dare un po’ di contributo attraverso le mie conoscenze di vita vissuta in altre realtà’

Sara Vannini Classe 1964.

Aretina doc, diplomata come Ragioniera e perito commerciale.

Dopo varie esperienze lavorative in ambito amministrativo, da 20 anni è responsabile amministrativa e segretaria del consiglio direttivo dell’Associazione “Gruppo Cinofilo aretino” (delegazione E.N.C.I.).

L’esperienza professionale e lavorativa all’interno della delegazione suddetta le ha permesso di maturare conoscenze nei settori della cinofilia, della sostenibilità e pianificazione strategica nonché nel settore del management, tutte capacità apprese durante l’organizzazione pluriennale dell’ “Expo internazionale canina” ad Arezzo.

Volontaria in Legambiente per un periodo si candida con Prima Arezzo con entusiasmo e con il fine di contribuire al progetto per riportare Arezzo al suo antico splendore promuovendone un ulteriore sviluppo e sostenendo attività e cittadini.