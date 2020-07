Patto Civico Arezzo, “altri tre giovani candidati per un progetto innovativo di città”

Federica Torzoni 35 anni, laureata in Lingue e Mediazione Interculturale all’Università degli Studi di Siena e specializzata successivamente nell’insegnamento delle lingue straniere in età precoce. Lavora come interprete e traduttrice e come insegnante privata, si occupa di gestione social e creazione di siti web e ha un portale dedicato all’infanzia. Sposata, mamma di due bimbe e sensibile a temi legati ai bambini e alla scuola.

Roberto Gennari 41 anni, sposato, padre di un figlio, vive a Le Poggiola dal 2007. Laureato in Lingue e Letterature Straniere nel 2003, dal 2006 lavora nel settore orafo come impiegato commerciale estero. È inoltre giornalista sportivo, blogger, scrittore. Iscritto all’Ordine dei Giornalisti della Toscana, albo dei pubblicisti, dal 2011, collabora con magazine e siti d’informazione locali, e siti web nazionali per cui si occupa prevalentemente di basket e calcio. Ad oggi ha tre libri all’attivo più numerose pubblicazioni online in progetti collettivi. È coordinatore di un circolo di lettura. Tifoso amaranto da tempi non sospetti, crede nella cultura e nello sport come veicoli di promozione del territorio, di crescita individuale e collettiva.

Michele Borgogni, 41 anni, impiegato, blogger e scrittore. Ha al suo attivo la pubblicazione di alcuni racconti brevi e anima un vivace blog culturale. Abita da sempre a Indicatore, e vive in prima persona i problemi delle frazioni della nostra città, ridotte a dormitori e abbandonate dalle amministrazioni di ogni colore. Si interessa di comunicazione, progettazione partecipata e di temi ambientali, sogna una Arezzo più moderna, più verde, capace di coinvolgere tutti i cittadini nella gestione della cosa pubblica.

Patto Civico per Arezzo